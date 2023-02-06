Житель Челябинской области ушел в лес после встречи выпускников: его остановили в 13 км от дома

Участники поисковой группы объезжали лес на машинах и снегоходом, а непроходимые участки прочесывали пешком. Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области 46-летний мужчина загадочно исчез после встречи выпускников.

Торжество проходило в минувшие выходные в селе Великопетровка Каслинского района. Участника встречи родственники вечером не дождались дома. Всю ночь мужчине пытались дозвониться, но на вызовы никто не отвечал. Наутро пропавший сам позвонил обеспокоенным близким. Он признался, что забрел в лес и заблудился.

Для поисков мужчины собрались спасатели, пожарные, егерь соседнего заказника и добровольцы.

— Для установления места положения пострадавшего использовались координаты биллинга последнего вызова и даже карты-схемы с отмеченными участками прошлогодних ландшафтных пожаров, так как в числе особых примет вокруг себя мужчина смог указать горельник, —рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

Найти «выпускника» сумели только после обеда. Егерь обнаружил его в лесу около села Татищево. Плутая по чаще, мужчина ушел от дома на 13 километров. На снегоходе заблудившегося отвезли в родное село. Мужчину осмотрели врачи скорой помощи. Его состояние после долгой прогулки на природе прилгали удовлетворительным, госпитализация не понадобилась.

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