В Челябинске стоянки оденут по дизайн-коду к весне 2023 года

Внешний вид стоянок изменится к весне. Фото: Евгения ГУСЕВА

Администрация Челябинска заключила первые договоры на работу автостоянок по итогам аукционов. Об этом на аппаратном совещании сообщила вице-мэр по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская. Она также рассказала, что по новым правилам автостоянщики должны будут следовать дизайн-коду, который был разработан управлением архитектуры.

— Есть 3 распоряжения о проведении аукционов, — уточнила Надежда Рыльская. — В отношении 4 аукционов, которые состоялись, идет работа по заключению договоров. Те, кто заключили ранее, получают задание на дизайн код. К весне все стоянки оденутся по дизайн-коду.

Так должна выглядеть будка по новому дизайн-коду.

По требованиям, которые были приняты еще в 2021 году, у пункта охрана должны быть четкие параметры и внешняя отделка, а окрашены все элементы должны в черно-графитовый цвет со светло-зеленым логотипом. В этом же стиле должен быть оформлен и паркомат.

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