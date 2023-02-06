Проект за 150 миллионов рублей: в городской больнице Коркино капитально отремонтируют один из корпусов

Губернатор поручил разработать проект реконструкции корпуса еще в 2019 году. Фото: Фото: gubernator74.ru

В Коркино Челябинской области отремонтируют терапевтический корпус городской больницы №1. Откапиталят кровлю, фасад, внутренние и складские помещения. Сейчас ЮУ КЖСИ ищет подрядчика, который до 7 декабря 2023 года проведет обследование объекта, составит проектно-сметную документацию и получит положительное заключение Госэкспертизы. За это из областного бюджет готовы выделить почти 150 млн рублей.

Впервые о ремонте корпуса заговорили еще летом 2019 года. Тогда губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил новый хирургический корпус, куда переехала часть терапевтического отделения в процессе оптимизации. Местным жителям изменения пришлись не по душе, тем более, когда в медгородке стояло пустующее здание терапии. Плюс экспертиза показала, что здание пригодно для использования, но требуется ремонт. Трехэтажный корпус общей площадью 3,7 тыс. кв.м. построен еще в 1953 году. Осмотрев корпус, губернатор дал поручение разработать проект реконструкции.

Дождались. Согласно документации, начать ремонт должны в 2023-2024 годах. Ремонт проведут в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области.

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