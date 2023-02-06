В Челябинске машина после ДТП смяла забор и вылетела на тротуар

Фото: читатель КП
В Челябинске автомобиль после столкновения переехал забор, вылетел на тротуар и зацепил столб.
Авария произошла днем 6 февраля на пересечении улиц Свободы и Плеханова. Столкнулись два легковых автомобиля. Судя по оставшимся вмятинам, одна из машин въехала другой в бок.
Протараненная легковушка вылетела за пределы проезжей части и наехала на металлический забор. Она снесла одну секцию ограждения, а на второй повисла задними колесами. Вдобавок машина задела металлический столб на тротуаре.
Фото: читатель КП
В ГИБДД Челябинска обещали прокомментировать аварию позднее.
Напомним, в Магнитогорске иномарка сбила 15-летнюю девочку, которая решила перебежать дорогу на красный свет. Школьница в реанимации.
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