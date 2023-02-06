Челябинские онкологи выполнили первую операцию на мозге

Фото: Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины

В челябинском онкоцентре выполнили первую операцию на головном мозге.

Пациенткой стала 68-летняя женщина, у которой из-за карциомы матки появился метастаз в мозжечке. Последние два месяца больной становилось все хуже, метастаз увеличился в три раза, а лучевую терапию в случае пациентки использовать было нельзя. Врачи решились на хирургическое вмешательство.

Как рассказали В Челябинском областном центре онкологии и ядерной медицины, операцию провел завотделением нейроонкологии Андрей Кузьмин. Его врачебный стаж — уже более 20 лет.

Медики работали несколько часов. Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали из больницы.

Напомним, возможность выполнять операции на спинном и головном мозге, а также нервной системе появилась в онкоцентре только в 2023 году. Ранее челябинцам приходилось обращаться за медицинской помощью в другие города.

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