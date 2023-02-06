В Челябинске рабочего затянуло в аппарат для измельчения древесины

40-летнего мужчину затянуло в машину для изготовления опилок на фабрике. Фото: УБЖ Челябинска

В Челябинске на фабрике «Краснодеревщик» днем 6 февраля погиб рабочий. 40-летнего мужчину затянуло в аппарат для измельчения древесины.

По словам коллег, рабочий заглянул в аппарат, чтобы выяснить, из-за чего тот барахлит.

Фото: УБЖ Челябинска

— Спасатели извлекли тело погибшего, разобрав часть конструкции, — рассказали в городском управлении безопасности.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Подробности гибели рабочего сейчас выясняют.

Ранее в Челябинской области спасли мужчину, который после встречи выпускников отправился в лес и пропал.

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