Едят макароны и кетчуп: почти у 40% детей в Челябинске обнаружили избыточный вес или ожирение

Рацион челябинских детей признали не самым здоровым Фото: Иван ПРОХОРОВ

Почти 40% школьников 1-9 классов в Челябинске имеют избыточный вес или даже страдают от ожирения. Об этом, по итогам исследования, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди младшеклассников проблема у 38,2% детей, среди учеников 5-9 классов — у 38,6%. При этом чем старше становятся дети, тем чаще у них обнаруживаются хронические болезни органов пищеварения. По сравнению с младшеклассниками уровень такой заболеваемости у старших школьников выше в 1,6 раза.

Среди факторов, влияющих на здоровье детей, санитарные врачи называют правильное питание.

— Анкетирование показало, что основу фактического меню школьников дома составляют блюда из круп, картофеля, макарон, — рассказали в Роспотребнадзоре.

21% школьников признались, что каждый день едят не слишком полезные майонез, кетчуп, колбасные изделия и выпечку. Своими любимыми перекусами школьники назвали разные виды хлебобулочных изделий, соки и мороженое. Вопросы у специалистов вызвали не только домашнее меню детей, но и школьные завтраки.

— В образовательных учреждениях наметилась тенденция к ухудшению качества питания по микробиологическим показателям на 0,6 % за 3 года, — посетовали в Роспотребнадзоре.

Родители учеников за прошедший год жаловались в ведомство на невкусную и холодную еду в школьных столовых, а еще на слишком короткие перемены, за которые дети не успевают поесть.

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