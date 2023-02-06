В челябинском кинотеатре ко Дню всех влюбленных покажут «Титаник» на пленке

Кадр из фильма «Титаник» (1997), реж. Джеймс Кэмерон

В Челябинске ко Дню всех влюбленных покажут «Титаник» на пленке. Об этом сообщает издание Hornews.com. Показ запланирован на 12 февраля в кинотеатре «Знамя», он также приурочен к 25-летию со дня выхода фильма в России.

Для поклонников знаменитой любовной драмы в холле кинотеатра организуют фотозону, а на входе для сыграет квартет музыкантов. Кроме этого, всех зрителей угостят напитками, а перед показом кинокритик Мария Онипкина расскажет интересные факты о картине.

Показывать фильм будут через пленочное оборудование 1990-х годов. Стоимость билета на «Титаник» составляет 700 рублей. Организаторы также просят гостей соблюсти дресс-код и прийти в вечерних нарядах.

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