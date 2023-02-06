В Челябинск съедутся лидеры агропромышленного комплекса со всей страны

Санкции, перебои с поставками запчастей, исторические рекорды урожайности, снижение цен на зерно и проблема хранения урожая – минувший год бросил немало вызовов аграриям региона. Какие задачи в развитии АПК ставит год 2023, и с каким настроением эксперты сельскохозяйственного рынка смотрят в будущее? Об этом они рассказали на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада-пресс», посвященной проведению в Челябинске Межрегиональной Агропромышленной Конференции (МАК-2023).

Напомним, что МАК в Челябинской области пройдёт в третий раз. За свою небольшую историю, это событие стало ключевым в АПК не только для региона. В этом году отраслевое сообщество включило МАК-2023 в топ международных аграрных событий наряду с крупнейшими специализированными мероприятиями России, Турции, Франции и Германии.

- В рамках деловой программы выступит 113 экспертов, а число зарегистрированных слушателей превысило отметку в 900 человек. Хочется поблагодарить за поддержку Правительство Челябинской области и региональное министерство сельского хозяйства: в рамках таких событий каждый фермер и аграрий может «дотянуться рукой» до топовых спикеров, не выезжая за пределы своего региона, - комментирует директор ООО «Первое Выставочное Объединение» Светлана Мещерякова. – Ключевыми темами станут прогнозы по развитию рынка АПК в 2023 году в условиях новой экономики, экологизация в АПК, наука и инновации для отрасли, поддержка фермерского сообщества, как со стороны государства, так и общественных, профессиональных институтов. Мы затронем все сферы аргопрома: животноводство, птицеводство, растениеводство.

Одним из главный событий МАК-2023 станет панельная дискуссия «PRO зерно». Здесь запланировано всестороннее обсуждение темы развития зернового рынка со всеми участниками процесса: фермерами, переработчиками, корпоративными потребителями, перевозчиками, зернотрейдерами, экспортёрами и аналитиками.

В ходе пресс-конференции было анонсировано подписание соглашения между министерством сельского хозяйства Челябинской области и ООО «Объединённая зерновая компания», которое состоится на площадке МАК. Таким образом регион получит нового партнёра, который поможет аграриям не удерживать зерно, а реализовывать его по выгодным ценам.

В преддверии МАК-2023 эксперты рассказали об итогах прошлого года и задачах, которые предстоит решать в текущем.

Говоря о трендах развития АПК в текущем году, и.о. первого заместителя главы министерства сельского хозяйства Челябинской области Евгений Литвинов, прежде всего, сделал упор на обеспечение технического и технологического суверенитета, а также обновление парка сельхозтехники.

Также в Челябинской области в этом году планируется начать строительство репродуктора первого порядка и семеноводческого завода. Продолжится программа внедрения цифровизации в животноводстве и растениеводстве.

Евгений Литвинов подчеркнул, что на Южном Урале самое большое количество пашни в обработке, и эти территории будут только увеличиваться:

- Сегодня более двух миллионов гектаров пашни в обработке. В этом году будут включены в оборот действующие, но в последнее время неиспользуемые пашни, а также для введения в этом году мы ставим порядка 8 тысяч гектаров залежных земель.

Исполнительный директор Ассоциация «Народный фермер» Станислав Санкеев согласился, что 2022 год стал непростым для сельхозтоваропроизводителей. Показателем этого служит тот факт, что во многих регионах России до сих пор идёт уборка кукурузы. Особенно сложно пришлось аграриям-новичкам. После сбора зерновых фермеры не хотели продавать своё зерно дёшево, но, когда склады заполнились полностью, они были вынуждены продавать урожай по низким ценам.

- Если у нас будет налажен экспорт либо вырастет собственное потребление в стране, то это будет огромный плюс для растениеводов, - комментирует Станислав Санкеев. – В то же время в 2022 году выиграли животноводы и птицеводы: цена на мясо стояла на высоком уровне, поэтому рентабельность вышла на хорошие показатели.

Продолжая тему птицеводства, генеральный директор Национального Союза птицеводов Сергей Лахтюхов рассказал, что отрасль продемонстрировала уверенный рост. За минувший год в промышленном секторе увеличено производство мяса птицы в живом весе более, чем на 300 тысяч тонн. По всем категориям хозяйств российские птицеводы преодолели планку в 7 миллионов тонн в живом весе. В Челябинской области положительная динамика составила более 1%: в промышленном секторе произвели почти 267 тысяч тонн мяса птицы в живом весе.

- Стоит ожидать, что экспортный потенциал региона в ближайшем времени претерпит изменения в сторону увеличения, - заключил он.

Ведущий аналитик агентства OleoScope Кирилл Лозовой высказал мнение, что Россия в текущем году может стать ведущим мировым продавцом подсолнечного масла, опередив Украину.

- В прошлом году в России собрано 24 млн 800 тысяч тонн подсолнечника, сои и рапса. Рекордный урожай отмечается по зерновым и зернобобовым культурам – свыше 150 млн тонн. И, конечно же, нужно определяться, что делать со всем этим урожаем. В Челябинской области сельхозпроизводители не отставали от российских регионов, показав пиковые результаты по итогам прошлого года. И, говоря о перспективах, масличные культуры в текущем календарном году останутся самыми рентабельными в растениеводстве, - добавил Кирилл Лозовой. – На внешние рынки активно развивается продажа продукции с высокой добавленной стоимостью: муки и растительного масла. В России открываются новые маслозаводы – это тоже большой плюс. Мощности отечественных маслозаводов – 29 млн тонн, что позволяет перерабатывать высокий урожай и экспортировать на рынки Азии и Африки. Это всё даёт России возможность стать лидером по продаже подсолнечного масла по всему миру.

МАК-2023 пройдет в Челябинске 8-9 февраля в Гранд Отеле Видгоф.

Участие в МАК-2023 бесплатное, по предварительной регистрации.

Зарегистрироваться и посмотреть подробную информацию можно на сайте makural.ru.