Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников по числу ясных дней в феврале

Челябинцы чаще всех видят ясное солнце в последний месяц зимы Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На февраль в Челябинске в среднем приходятся от пяти до шести ясных дней. Столица Южного Урала по этому показателю обгоняет все города-миллионники России. К такому результату пришли аналитики сервиса «Яндекс.Погода».

За основу были взяты метеонаблюдения за последние 10 лет. Согласно исследованию, средняя температура воздуха в феврале в Челябинске составляет -11,5 °C. Холоднее бывает только Новосибирске (-13,7 °C), Омске (-14,3 °C) и Красноярске (-14,6 °C).

Источник: сервис «Яндекс.Погода»

Самым теплым городом-миллионником оказался Краснодар. Там средняя температура воздуха в феврале составляет +3,4 °C. Число ясных дней в месяце в среднем составляет от четырех до пяти дней. Это второе место. Тройку лидеров замыкает Красноярск, где на февраль в среднем приходятся четыре ясных дня.

Источник: сервис «Яндекс.Погода»

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