В Челябинской области хакеры взломали страницу 19-летней девушки и вымогали деньги за интимные фото

Хакер получил доступ к интимным фотографиям жертвы и стал требовать деньги Фото: Валентина ВАГАНОВА

В Челябинской области хакеры взломали в соцсетях страницу 19-летней жительницы Копейска. Они получили доступ к интимным фотографиям, которая девушка хранила у себя на аккаунте. Злоумышленники отправили ей сообщение с требованием перевести три тысячи рублей, иначе приватный контент окажется в открытом доступе.

Девушка обратилась за помощью в полицию. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Если хакеров вычислят, то им грозит до четырех лет лишения свободы.

Похожий случай произошел в прошлом году в Миассе. Девушка отправила интимные фото своему знакомому, но не удалила их. Страницу взломал хакер и начал вымогать у жертвы 15 тысяч рублей.

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