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НовостиОбщество6 февраля 2023 16:40

Предупреждение об НМУ в Челябинске продлили до вечера 8 февраля

В Минэкологии обещают усилить контроль за деятельность заводов
Ян Стоев
Ян Стоев
В Челябинске снова ожидается смог

В Челябинске снова ожидается смог

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске решили продлить предупреждение об НМУ на два дня. По данным министерства экологии региона, 6 февраля в городе фиксировалось превышение по диоксиду азота, сероводороду и взвешенным частицам.

— В Челябинске до 19:00 часов 8 февраля объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, — уточнили в ведомстве.

Данные о замерах воздуха специалисты Минэкологии передали в надзорные органы. В период действия предупреждения об НМУ будет усилен контроль за деятельностью заводов.

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