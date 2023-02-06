Предупреждение об НМУ в Челябинске продлили до вечера 8 февраля

В Челябинске снова ожидается смог
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинске решили продлить предупреждение об НМУ на два дня. По данным министерства экологии региона, 6 февраля в городе фиксировалось превышение по диоксиду азота, сероводороду и взвешенным частицам.
— В Челябинске до 19:00 часов 8 февраля объявлено предупреждение о метеорологических условиях, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое, — уточнили в ведомстве.
Данные о замерах воздуха специалисты Минэкологии передали в надзорные органы. В период действия предупреждения об НМУ будет усилен контроль за деятельностью заводов.
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