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НовостиПроисшествия6 февраля 2023 17:24

Полицейские задержали челябинца за продажу контрафактных сигарет на 1,2 млн рублей

Мужчине грозит до шести лет лишения свободы
Ян Стоев
Ян Стоев
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские Южноуральска задержали 36-летнего жителя Челябинска за нелегальный оборот табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Установлено, что челябинец продал 44-летней предпринимательнице из Южноуральска более 11 тысяч пачек с контрафактными сигаретами. За них он получил 1,2 млн рублей. Позже женщину задержали – на нее возбудили уголовное дело и осудили.

Теперь за продажу продукции без маркировки предстоит ответить мужчине. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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