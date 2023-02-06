Полицейские задержали челябинца за продажу контрафактных сигарет на 1,2 млн рублей

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Полицейские Южноуральска задержали 36-летнего жителя Челябинска за нелегальный оборот табачной продукции в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Установлено, что челябинец продал 44-летней предпринимательнице из Южноуральска более 11 тысяч пачек с контрафактными сигаретами. За них он получил 1,2 млн рублей. Позже женщину задержали – на нее возбудили уголовное дело и осудили.

Теперь за продажу продукции без маркировки предстоит ответить мужчине. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас челябинец находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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