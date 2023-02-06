Владимир Путин посмертно наградил магнитогорского актера Сергея Пускепалиса

Указ опубликован на официальном портале правовой информации
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Президент России Владимир Путин наградил погибшего в ДТП актера Сергея Пускепалиса. Ранее в его честь назвали улицу в Магнитогорске, где он был режиссером в городском драматическом театре.
— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества Сергея Пускепалиса — художественного руководителя Российского государственного академического театра драмы имени Федора Волкова, Ярославская область, — указано в документе, опубликованом на сайте правовой информации.
Кроме работы в Магнитогорском драматическом театре в 2003–2007 годах, Пускепалис также преподавал актерский курс в городской консерватории имени Глинки. Напомним, что в Пускепалис погиб в ДТП на трассе М-8 в Ярославской области в возрасте 56 лет.
Ранее стало известно, что в Магнитогорске и Челябинске покажут один из последних фильмов Сергея Пускепалиса. 10 и 12 февраля соответственно зрители смогут увидеть «Портного из Бруклина».
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