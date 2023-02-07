Структуру мэрии Челябинска обязали высадить 6 тысяч сазанов в городское водохранилище

Зарыблением займется комитет дорожного хозяйства Челябинска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Комитету дорожного хозяйства Челябинска придется выпустить шесть тысяч молодых сазанов в Шершневское водохранилище. Как рассказали в природоохранной прокуратуре, решение принято из-за воздействия на водоем при строительстве набережной и моста через реку Миасс.

— Прокурор внес руководителю комитета дорожного хозяйства Челябинска представление об устранении нарушений закона. После вмешательства природоохранной прокуратуры до конца 2023 года запланирован выпуск в Шершневское водохранилище молоди сазана количеством около шести тысяч рыб, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Как добавили в ведомстве, КДХ изначально собирались компенсировать свое вмешательство в биоресурс, однако по мнению прокуратуры этого до сих пор не было сделано.

Ранее в Челябинске решили продлить предупреждение об НМУ на два дня. По данным министерства экологии региона, 6 февраля в городе фиксировалось превышение по диоксиду азота, сероводороду и взвешенным частицам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru