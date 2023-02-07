В другой половина вакансий указан минимальный опыт работы — от 1 до 3 лет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Курганской области стали чаще искать неопытных сотрудников. Как рассказали ИА «Уральский меридиан» исследователи платформы по поиску работы hh.ru, в январе почти половина от всех вакансий не требовала от соискателей опыта работы.

Так, в январе в Курганской области было открыто более 3 тысяч вакансий. Из них 46 процентов подходили для соискателей без опыта работы, а еще 41 — с опытом от одного до трех лет.

Зарплаты, правда, все же отличаются в зависимость от уровня кандидата. Если соискатель без опыта в Курганской области может получать в среднем 31 тысяч рублей, то их коллеги с опытом от года до трех — уже 40 тысяч.

Чаще всего опыт работы не требуется на позициях в таких отрослях как розничная торговля (15 процентов), медицина и фармацевтика (9 процентов) и ИТ-компания (8 процентов).

Тем временем, в Челябинске местные жители стали чаще искать для себя удаленную работу. Наиболее популярной для челябинцев стала вакансия удаленного сотрудника проверки онлайн-заявок.

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