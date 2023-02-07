Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ВидеоФотоКурганСпецоперацияCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 февраля 2023 2:52

Больше 80 тысяч семей в Челябинской области подали заявление на единое пособие на детей

Выплаты могут получить семьи, где доходы не превышают прожиточный минимум
Андрей МОСКВИЧЕВ
Выплаты уже назначены половине из подавших заявление семей

Выплаты уже назначены половине из подавших заявление семей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 82 тысячи семей из Челябинской области подали заявления в социальный фонд России на выплату единого пособия на детей. Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— На сегодняшний день в Челябинской области подано 81 964 заявлений на единое пособие. Выплаты назначены по 39 203 из них. Остальные находятся на рассмотрении либо получили отказ, — уточнила вице-губернатор.

Выплаты смогут получить те семьи, где доход каждого человека не выше 13 тысяч 730 рублей — регионального прожиточного минимума до вычета налогов. Кроме того, учитывается имущество семьи, такое как недвижимость или транспорт, купленные на свои средства и не имеющие ограничений.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в январе уровень безработицы составил 0,7%. На учете в службе занятости стоят 13 тысяч человек. Это на 5 тысяч человек меньше, чем год назад и вчетверо меньше, чем в январе 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru