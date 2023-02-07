Больше 80 тысяч семей в Челябинской области подали заявление на единое пособие на детей

Выплаты уже назначены половине из подавших заявление семей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Почти 82 тысячи семей из Челябинской области подали заявления в социальный фонд России на выплату единого пособия на детей. Об этом рассказала первый вице-губернатор региона Ирина Гехт.

— На сегодняшний день в Челябинской области подано 81 964 заявлений на единое пособие. Выплаты назначены по 39 203 из них. Остальные находятся на рассмотрении либо получили отказ, — уточнила вице-губернатор.

Выплаты смогут получить те семьи, где доход каждого человека не выше 13 тысяч 730 рублей — регионального прожиточного минимума до вычета налогов. Кроме того, учитывается имущество семьи, такое как недвижимость или транспорт, купленные на свои средства и не имеющие ограничений.

Ранее стало известно, что в Челябинской области в январе уровень безработицы составил 0,7%. На учете в службе занятости стоят 13 тысяч человек. Это на 5 тысяч человек меньше, чем год назад и вчетверо меньше, чем в январе 2021 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru