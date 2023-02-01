Ещё 16 предприятий Южного Урала присоединились к экостандарту

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16 промышленных предприятий Челябинской области масштабно модернизировали свои площадки в заботе об окружающей среде. Об этом сообщает паблик «Челябушка».

Из самых ярких примеров: ЧМК осовременил газоочистку электросталеплавильного цеха, «Фортум» улучшил оборудование и переключил теплоэлектроцентраль с угля на газ, ММК открыл аглофабрику, усовершенствовал систему очистки цеха по выплавке стали, готовит новую кокосовую батарею.

— Впечатляющие результаты безо всякого принуждения за каких-то четыре года. При этом к экостандарту присоединились 25 южноуральских заводов, соглашения с правительством региона по природоохранным мероприятиям подписали 33, — добавляют авторы канала. — Такое и на публике не стыдно озвучить — на том же координационном совете по экологии, что было сделано накануне. По мнению главы Российского экологического общества Рашида Исмаилова, институт репутации бизнеса в сфере окружающей среды начал формироваться именно в Челябинске и экология у нас не обнулилась (вопреки негативным прогнозам) — наоборот, оказалась в топ-повестке.