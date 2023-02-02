Снежинск станет центром развития атомной и водородной энергетики

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Главный итог визита в Снежинск уральского полпреда Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера — город будут развивать как центр технологий в сферах атомной, водородной энергетики, микроэлектроники и с прочими перспективными ориентирами. Как пишет телеграм-канал «Челябушка», ссылаясь на слова главы региона, для этого всё есть (главная база — ядерный институт), нужно лишь подтянуть инфраструктуру, чем и заняты местные власти, а вместе с Якушевым он вчера её осмотрел и остался доволен. У полпреда впечатления тоже позитивные.

Во время визита анонсировано создание в Снежинске образовательного пространства для практики магистрантов из отечественных вузов, после которой реально будет устроиться на градообразующее предприятие.

— Отдельной ремарки заслуживает упоминание о водородной энергетике. «Росатом» позиционирует водород в качестве экологичной альтернативы обычному топливу в целях снижения углеродного следа и снежинские разработки безусловно пригодятся. Не секрет, что рассматривается вероятность открытия в Челябинской области водородного производства, — говорят авторы канала. — В связи с этим у наших экспертов принято вспоминать остановленный проект южноуральской АЭС, которая могла бы стать частью такого завода, но тут речь уже и о другом ЗАТО региона — Озёрске.