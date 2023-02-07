«В салон пошел дым»: в Челябинской области сгорел школьный автобус

Фото: УГИБДД по Челябинской области
В окрестностях Троицка Челябинской области утром 7 февраля сгорел школьный автобус. Пламя охватило моторный отсек, кабину и салон пазика. К счастью, дети не успели сесть в автобус, а водитель вовремя выскочил на улицу. В итоге никто не пострадал.
Утром автобус поехал за учениками, но на дороге Нижняя Санарка-Логовое водитель заметил неисправность. Везти детей на уроки на барахлящей машине нельзя. Водитель позвонил в школу, а сам поехал обратною
— Возвращаясь, водитель почувствовал запах гари, в салон пошел дым, — рассказали в региональном управлении ГИБДД. — Водитель остановил автобус вышел и увидел возгорание.
Фото: УГИБДД по Челябинской области
Мужчина вызвал пожарных. Автобус в итоге потушили, но он успел изрядно прогореть и оплавиться.
Рядом с местом пожара ограничили движение, сотрудники ДПС организовали на участке реверсивное движение.
Ранее в Челябинской области школьный автобус столкнулся с автоцистерной.
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