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НовостиПроисшествия7 февраля 2023 6:04

Госпитализировали в тяжелом состоянии: под Челябинском иномарка врезалась в столб, пассажирку зажало в салоне

В Челябинской области женщину зажало в машине после столкновения со столбом
Елена КОЛЧИНА
Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

В Челябинской области два человека пострадали при столкновении Mitsubishi Lancer с электроопорой. ДТП случилось вечером 6 февраля на 39-м километре дороги Челябинск-Екатеринбург.

Травмы получили водитель и пассажирка. Но водитель сумел выбраться из искореженной машины, а пассажирку зажало на переднем сиденье.

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Фото: Поисково-спасательная служба Челябинской области

Дотянувшись до пострадавшей, медики оказали ей первую помощь, а после спасатели и пожарные больше 30 минут пытались вытащить женщину из автомобиля. Сначала Mitsubishi пришлось оттащить от столба, а потом в машине срезали две стойки и отжали приборную панель — именно она притиснула ноги пассажирки к полу.

— С места происшествия пострадавшая госпитализирована в тяжелом состоянии, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе. Причины аварии сейчас выясняют.

Напомним, в Челябинской области на дороге сгорел школьный автобус.

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