В Челябинской области тещу оштрафовали за то, что не донесла на зятя-сторонника террористов

Женщине придется заплатить 60 тыс. рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу Копейска осудили за несообщение о преступлении. Женщина знала, что ее зять участвует в деятельности террористической организации, но утаила этот неприятный факт от правоохранительных органов. Центральный райсуд Челябинска обязал тещу выплатить 60 тыс. рублей штрафа.

Как рассказали в региональном управлении ФСБ, зять копейчанки — приверженец террористической идеологии. Силовики выяснили это в 2020 году. Но к тому времени добраться до мужчины было уже проблематично: он успел завербовать жену и уехал вместе с ней в Сирию. Там южноуралец вступил в запрещенную в России международную террористическую организацию «Исламское государство».

Ранее двух жителей Челябинской области оштрафовали за призывы к терроризму.

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