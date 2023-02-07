Их везли невесть кому: 20 тонн грецких орехов не пустили в Челябинскую область

Орехи отправили обратно в Казахстан Фото: Иван МАКЕЕВ

На границе Челябинской области развернули и оправили обратно в Казахстан более 20 тонн грецких орехов. Бдительные таможенники выяснили, что грузовик везет орехи в неизвестном направлении.

По документам груз предназначался для индивидуального предпринимателя из Волгограда. Однако сотрудники таможни выяснили, что бизнесмен не имеет отношения к 20-тонной посылке, более того — не занимается продажей пищевых продуктов.

Это не единственная за последнее время попытка провезти товар через границу под искусственным предлогом.

— За январь 2023 года мобильные группы выявили более 60 транспортных средств с признаками фиктивной поставки перевозимых товаров, — представитель Челябинской таможни Денис Цымбал. — Общий вес товаров составил свыше 1100 тонн. В основном это плодоовощная продукция.

Ранее в Челябинской области передали в детдом 24 тонны сахара, изъятого на границе с Казахстаном.

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