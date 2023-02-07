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НовостиОбщество7 февраля 2023 9:17

Безжалостно смяли и швырнули в кузов: из двора в центре Челябинска жестко эвакуировали машину

Из двора в центре Челябинска жестко эвакуировали машину
Анастасия ТРОФИМОВА
Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Со двора ЦНТИ на пересечении улиц Красной и Труда в Челябинске вывезли старую машину. Эвакуация прошла зрелищно: несчастный микроавтобус не жалели, мяли, как жестяную банку, и швыряли с высоты.

Фото: читатель КП

Фото: читатель КП

Эвакуированному транспорту теперь одна дорога — на металлолом. Подцепить автомобиль манипулятором с первой попытки не получилось. Выдавив лобовое стекло и изрядно деформировав машину, механической руке погрузчика все-таки удалось поднять свою жертву в воздух, а потом свалить в кузов, словно обычный бытовой мусор.

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