Безжалостно смяли и швырнули в кузов: из двора в центре Челябинска жестко эвакуировали машину

Фото: читатель КП
Со двора ЦНТИ на пересечении улиц Красной и Труда в Челябинске вывезли старую машину. Эвакуация прошла зрелищно: несчастный микроавтобус не жалели, мяли, как жестяную банку, и швыряли с высоты.
Фото: читатель КП
Эвакуированному транспорту теперь одна дорога — на металлолом. Подцепить автомобиль манипулятором с первой попытки не получилось. Выдавив лобовое стекло и изрядно деформировав машину, механической руке погрузчика все-таки удалось поднять свою жертву в воздух, а потом свалить в кузов, словно обычный бытовой мусор.
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