В Челябинской области сохраняется базовый уровень готовности из-за проведения СВО

Фото: пресс-служба губернатора.

В правительстве Челябинской области прошел оперативный штаб по обеспечению базового уровня готовности. Особый режим был объявлен президентом России 19 октября в связи с введением военного положения на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На заседании губернатор Алексей Текслер обсудил с силовиками антитеррористическую защищенность промышленных предприятий и общественного транспорта. Также будет усилена охрана военкоматов и призывных пунктов.

В целом, глава региона назвал обстановку стабильной.

— Службы порядка действуют скрупулезно и оперативно, — отметил Алексей Текслер. — Ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности являются первоочередными.

В октябре 2022 года Президент наделил региональные власти полномочиями по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. Также губернатор Челябинской области Алексей Текслер, как и другие главы, может принимать решения по удовлетворению потребностей российской армии и воинских формирований.

Режим базовой готовности в Челябинской области означает усиленную охрану военных, государственных, объектов энергетики, коммуникаций и связи, транспорта. Указом введен особый режим работы этих объектов.

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