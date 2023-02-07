В Челябинской области 845 сотрудников градообразующего предприятия могут потерять работу

Проблемы предприятия объясняют падением спроса на руду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области могут приостановить работу одного из градообразующих предприятий — «Бакальского рудоуправления». Об этом предупредили в Ростехнадзоре. Без работы рискуют остаться 845 человек.

Еще в прошлом году сотрудники жаловались на проблемы с зарплатой.

«БРУ» производит железнорудное сырье. Как пояснили в региональном министерстве промышленности, в последнее время цена и спрос на руду упали, а расходные материалы и запасти, наоборот, подорожали. У предприятия в Бакале начались финансовые проблемы. Несколько месяцев оно проработало в убыток. За долги рудоуправлению отключили электричество. По той же причине заморозили договор на горноспасательное обслуживание. В довершение всего Ростехнадзор предупредил о приостановке работы за несоблюдение требований промышленной безопасности.

Сейчас в областном правительстве пытаются договориться с южноуральскими металлургическими компаниями, чтобы обеспечить «БРУ» заказами. Помощи попросили у федерального министерства промышленности и торговли.

— При необходимости правительство области окажет сотрудникам предприятия помощь в трудоустройстве, — заявили в министерстве промышленности Челябинской области. — С этой целью в Бакале работала специальная комиссия, в которую вошли представители министерств, региональной службы занятости и других ведомств.

Среди вариантов, которые рассматривала комиссия — переобучение работа в соседних с Саткинским районах, а также самозанятость либо открытие собственного бизнеса.

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