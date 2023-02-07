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НовостиОбщество7 февраля 2023 11:17

Завотделением больницы в Челябинске будут судить за взятку от матери пациента

Женщина утверждает, что деньги были не взяткой, а благотворительной помощью
Источник:kp.ru
Суд будет выяснять, были деньги взяткой или добровольным взносом

Суд будет выяснять, были деньги взяткой или добровольным взносом

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Челябинске в суд передали уголовное дело 73-летней завотделением больницы. Женщину обвиняют в получении взятки.

По версии следствия, сотруднице больницы три месяца подряд платила мать пациента, страдающего психическим заболеванием. За деньги завотделением обеспечила сыну челябинки длительную госпитализацию. В сумме взятка составила 41 тыс. рублей.

— Обвиняемая вину не признала, указав, что полученные денежные средства являются добровольным пожертвованием на нужды больницы, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамева.

Ранее в Челябинской области возбудили уголовное дело из-за смерти двух пациентов в больнице. Врачей подозревают в халатности.

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