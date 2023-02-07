В Челябинске отлетевший из-за ДТП кусок автомобильного бампера ранил пенсионерку

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске произошло ДТП с участием двух иномарок. После столкновения у одной из машин отлетел кусок бампера, который ранил пешехода. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Авария произошла около часа дня на улице Курчатова. Возле дома №5 столкнулись автомобили Audi Q5 и Chevrolet Lacetti. После удара вторая машина врезалась в столб, а уже потом наехала на ограждение.

Из-за ДТП у Chevrolet отлетел кусок бампера, который задел 62-летнюю пенсионерку. Женщина в этот момент переходила дорогу по «зебре». Медики оказали помощь пешеходу и 36-летнему водителю Chevrolet.

Фото: ГИБДД Челябинска

Летом прошлого года на остановке «Детский мир» столкнулись три маршрутки. В ДТП пострадал один человек. Его ранило осколком стекла.

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