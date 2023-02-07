В Челябинске возбудили уголовное дело на парня, стрелявшего из пневматики по окнам жилых домов

Фото: Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи/ Vk.com

Полицейские возбудили уголовное дело на 19-летнего парня, который из пневматической винтовки стрелял по окнам жилых домов в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд». Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

— Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Проводятся дальнейшие мероприятия в рамках расследования, — рассказали в городской полиции.

Ранее жители челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались на неизвестного, обстреливающего их окна по вечерам. Отверстия в стеклах заметили хозяева квартир на Университетской Набережной. Пули от пневматического оружия долетали даже до окон на 19-м этаже. Ситуацию на контроль поставил начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков. Он поручил разыскать злоумышленника в короткие сроки, что было и сделано.

СПРАВКА

Наказание по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство») предусматривает штраф в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.

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