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НовостиСпорт7 февраля 2023 15:33

«Трактор» в Новосибирске в серии буллитов одержал победу над «Сибирью»

Челябинский «Трактор» 7 февраля выиграл у «Сибири» в гостях
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Форвард «Трактора» Никита Тертышный забросил победный гол в матче с «Сибирью». Фото: ХК «Трактор»

Форвард «Трактора» Никита Тертышный забросил победный гол в матче с «Сибирью». Фото: ХК «Трактор»

За две с небольшим минуты до конца основного времени матча в Новосибирске «Трактор» вел в счете 4:2. Голы у челябинцев забросили Роб Хэмилтон, Никита Тертышный, Петр Хохряков и Максим Шабанов. Но «Сибирь» сначала сократила разрыв до минимума, а за 18 секунд до сирены сравняла счет.

Овертайм также завершился вничью — 4:4.

В серии послематчевых буллитов челябинцы оказались сильнее — решающий гол на счету Никиты Тертышного. Итог — 5:4 в пользу «Трактора». Южноуральская команда в Восточной конференции продолжает бороться за выход в плей-офф КХЛ.

Уже в четверг 9-го февраля в Челябинске «Трактор» сыграет с минским «Динамо».

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