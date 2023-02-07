В Челябинской области усилят охрану военкоматов и призывных пунктов

Губернатор Алексей Текслер. Фото: пресс-служба главы региона

В Челябинской области будут усиливать охрану военкоматов и призывных пунктов. Распоряжение дал губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по обеспечению базового уровня готовности. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе заседания участники штаба также обсудили вопросы безопасности и антитеррористической защищенности объектов, в том числе промышленной и транспортной инфраструктуры.

— Службы порядка действуют скрупулезно и оперативно, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Ситуация остается стабильной, но вопросы безопасности являются первоочередными.

Напомним, уровень базовой готовности был объявлен президентом России 19 октября 2022 года в связи с введением военного положения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Правительство Челябинской области наделили полномочиями по защите населения и территорий региона от ЧС природного и техногенного характера.

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