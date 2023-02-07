В Челябинске проведут диктант по мотивам фильмов Леонида Гайдая

Участникам во время диктанта попадутся фразы из фильмов советского режиссера Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинская областная библиотека для молодежи присоединяется к всероссийскому Гайдай-диктанту «Помедленнее, я записываю». Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия режиссера Леонида Гайдая.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное министерство культуры, Гайдай-диктант будет проходить 11 февраля с 12 часов дня. Участникам предстоит не только проверить знания русского языка, но и выявить цитаты из фильмов советского режиссера и соотнести их с первоисточником.

Прямую трансляцию мероприятия организуют из отдела литературы по искусству Челябинской библиотеки. Желающие присоединиться к диктанту могут записаться по номерам телефонов 8-(351)-791-80-59 или 8-904-304-98-37. Звонки принимаются в любой день до 11 февраля с 10:00 до 19:00.

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