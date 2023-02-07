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НовостиОбщество7 февраля 2023 17:12

В Челябинске проведут диктант по мотивам фильмов Леонида Гайдая

Проверить свои знания русского языка смогут все желающие
Ян Стоев
Ян Стоев
Участникам во время диктанта попадутся фразы из фильмов советского режиссера

Участникам во время диктанта попадутся фразы из фильмов советского режиссера

Фото: Олег ЗОЛОТО

Челябинская областная библиотека для молодежи присоединяется к всероссийскому Гайдай-диктанту «Помедленнее, я записываю». Мероприятие приурочено к празднованию 100-летия режиссера Леонида Гайдая.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на региональное министерство культуры, Гайдай-диктант будет проходить 11 февраля с 12 часов дня. Участникам предстоит не только проверить знания русского языка, но и выявить цитаты из фильмов советского режиссера и соотнести их с первоисточником.

Прямую трансляцию мероприятия организуют из отдела литературы по искусству Челябинской библиотеки. Желающие присоединиться к диктанту могут записаться по номерам телефонов 8-(351)-791-80-59 или 8-904-304-98-37. Звонки принимаются в любой день до 11 февраля с 10:00 до 19:00.

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