Глава СК Бастрыкин потребовал доклад по делу о взрыве на челябинском карьере

Об интересе Бастрыкина рассказали в пресс-службе СК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела, связанного с загрязнением воздуха от взрыва на карьере в Челябинской области. Об этом рассказали в пресс-службе СК.

— Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о загрязнении атмосферы. Загрязнение произошло в нескольких садовых товариществах Челябинской области, — объяснили в ведомстве.

На загрязнение атмосферы пожаловались владельцы садовых товариществ, которые находилсь рядом с эпицентром взрыва. Доклад представит глава челябинского СК Петр Решетников.

Ранее полицейские возбудили уголовное дело на 19-летнего парня, который из пневматической винтовки стрелял по окнам жилых домов в челябинском микрорайоне «Академ Риверсайд». Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

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