Челябинский экс-вице-губенатор подал в суд на собственный агрохолдинг

Последние годы Косилов разобрался с последствиями жесткого ДТП, оставившей девушку инвалидом
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Экс-вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов подал в суд на птицефабрику «Равис», гендиректором которого он являлся. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.
— Косилов Андрей Николаевич 26 января 2023 года обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к акционерному обществу «Равис — птицефабрика Сосновская» о признании недействительным решение общего собрания, — указано в определении.
Несмотря на то, что иск подан еще 26 января, суд принял решение оставить его без движения до 3 марта из-за отстутсвия необходимых для рассмотрения документов.
Иск до 3 марта оставили без движения. Суд затребовал пакет документов, среди которых решение общего собрания от 30 июля 2021 года.
При этом ранее холдинг также направял схожий иск в отношении Косилова. Из-за этого Арбитражный суд Челябинской области арестовал имущество бывшего вице-губернатора региона на 73 миллиона рублей.
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