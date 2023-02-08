Жена губернатора Челябинской области посетила фестиваль джаза Игоря Бутмана

Фото: Ирина Текслер / ВКонтакте
Жена губернатора Челябинской области Ирина Текслер посетила фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана. Об этом супруга главы региона написала в своих социальных сетях.
— Столица Южного Урала принимает фестиваль джаза и юмора Игоря Бутмана, который проходит при поддержке Губернатора Челябинской области. В челябинской филармонии нет свободных мест, — пишет Ирина Текслер.
Кроме того, Текслер рассказала, что сейчас есть договоренность о том, что детский оркестр Детской филармонии Челябинской впервые поедет на фестиваль «Детский триумф джаза» в Москву. Он пройдет в местном Доме музыки 9 марта.
Ранее стало известно, что концерт Инстасамки могут отменить в Челябинске так же, как это сделали ранее и в других городах России. Родители и педагоги призывают губернатора Алексея Текслера запретить выступление певицы.
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