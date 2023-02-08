Челябинская область получит от правительства 255 миллионов рублей на благоустройство

Проекты для благоустройства уже выбраны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинская область получит от правительства РФ 255 миллионов рублей на проекты благоустройства, победившие в федеральном конкурсе проектов создания комфортной городской среды. Приказ опубликован на сайте правительства.

— За всё время проведения такой отбор проектов стал для регионов не просто важным событием. Это эффективный инструмент развития территорий и изменения облика наших населённых пунктов, — отметил премьер-министр Михаил Мишустин

Среди челябинских проектов — благоустройство территори у озера Серебы в Карабаше, обсутройство центральной площади и территории рядом с «Домом кино» в Южноуральске, а также благоустройство набережной в 5 микрорайоне в Троицке.

Ранее стало известно, что госэкспертиза одобрила проект строительства соборной мечети в Тракторозаводском районе Челябинска. Положительное заключение 6 февраля опубликовали в едином государственном реестре.

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