Молодая мошенница обманула два десятка челябинцев и украла 3 млн рублей

Изготовлением мебели челябинка не занималась, но деньги брала Фото: Даниил ОПАРИН

В Челябинске 23-летнюю женщину будут судить за мошенничество. По версии следствия, она похитила деньги у 22 человек. За полтора года «работы» аферистке удалось заполучить 3,2 млн рублей.

Женщина зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и заключала с клиентами вполне официальные договоры на изготовление мебели. Свои услуги она рекламировала через интернет. С челябинцев бизнесвумен брала предоплату — не меньше половины стоимости товара. Вот только заказанные шкафы и столы горожане так и не получали. На звонки возмущенных клиентов предприниматель не отвечала, а внесенные ими деньги тратила на собственные нужды.

— Следствием установлено, что злоумышленница не имела финансовой возможности, а также не располагала рабочей силой и необходимыми производственными мощностями для изготовления мебели в обещанных клиентам объемах, — рассказали в региональном ГУ МВД.

Это обстоятельство совершенно не мешало аферистке принимать все новые заказы на мебель.

В конце концов в отношении обманщицы возбудили уголовное дело о мошенничестве. Рассматривать его будет Тракторозаводский райсуд. До вынесения приговора челябинка остается под подпиской о невыезде.

Напомним, в Челябинске возбудили уголовное дело в отношении молодого человека, стрелявшего по окнам домов.

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