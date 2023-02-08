В Челябинске на подростка напали грабители с бейсбольной битой

Фото: ГУ МВД Челябинска

В Челябинске нашли и задержали двух мужчин, ограбивших подростка.

Вооруженные бейсбольной битой незнакомцы остановили 17-летнего юношу возле дома на Свердловском проспекте. Они отобрали у подростка серебряное кольцо, цепочку и телефон, а затем сбежали. Сумма ущерба составила 30 тыс. рублей.

Лишившись ценностей, челябинец обратился в полицию. Сотрудники МВД разыскали двоих подозреваемых. Это оказались горожане 23 и 24 лет, у одного уже имеется судимость.

— В ходе обыска по месту проживания задержанных изъята похищенная серебряная цепочка и деревянная бейсбольная бита, — рассказали в УМВД Челябинска.

Кольцо и телефон злоумышленники успели продать, а вырученные деньги потратили.

Теперь в отношении обоих грабителей возбудили уголовное дело о разбое. Челябинцам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Напомним, в Челябинске 23-летняя женщина обманула два десятка человек притворяясь, что принимает заказы на изготовление мебели.

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