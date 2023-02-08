Снова сероводород и не только: челябинцы продолжают страдать от смога

Режим НМУ в Челябинске ввели еще 29 января Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинске 8 февраля зафиксировали новые превышения ПДК по загрязняющим веществам.

Неблагоприятные метеоусловия, при которых скапливается смог, не покидают город уже больше недели. Режим НМУ объявлен до 19:00 8 февраля. Будет ли он продлен, пока не известно.

По данным единой системы слежения за качеством воздуха, 8 февраля в Челябинске превышены разовые предельно допустимые концентрации по двум веществам. На северо-западе — по оксиду азота (максимальная разовая ПДК превышена в 1,9 раз). В Металлургическом районе оказалось слишком много сероводорода. Измерительная станция на улице Румянцева зарегистрировала разовое превышение в 2,5 раза, лаборатория в поселке Першино — в 2,6 раза.

Превышены и предельные среднесуточные концентрации. Пункты измерения на улицах Индивидуальной, Чайковского, Горького, проспекте Ленина и Комсомольском проспекте, Южном бульваре и улице Новороссийской показывают превышение среднесуточных ПДК по взвешенным микрочастицам.

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