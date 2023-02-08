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НовостиОбщество8 февраля 2023 5:14

В Челябинской области аудиторы проверят расходы на привлечение туристов

Ревизия ждет региональное министерство экономразвития
Елена КОЛЧИНА
На Южном Урале проверят эффективность трат на развитие туризма

На Южном Урале проверят эффективность трат на развитие туризма

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит, как в регионе тратили деньги на развитие внутреннего и въездного туризма. Ревизоры придут в областное министерство экономического развития и АНО «Агентство международного сотрудничества».

Как сообщили в КСП, проверяющие выяснят, куда пошли средства субсидии и честно ли чиновники отчитались об использование денег. Кроме того, аудиторы определят, удалось ли выполнить цели программы по развитию туризма.

Ранее в КСП начали проверку в миндортрансе, чтобы выяснить, есть ли какая-то польза от транспортной реформы в Челябинске.

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