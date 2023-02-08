В Челябинской области аудиторы проверят расходы на привлечение туристов

На Южном Урале проверят эффективность трат на развитие туризма Фото: Алексей БУЛАТОВ

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит, как в регионе тратили деньги на развитие внутреннего и въездного туризма. Ревизоры придут в областное министерство экономического развития и АНО «Агентство международного сотрудничества».

Как сообщили в КСП, проверяющие выяснят, куда пошли средства субсидии и честно ли чиновники отчитались об использование денег. Кроме того, аудиторы определят, удалось ли выполнить цели программы по развитию туризма.

Ранее в КСП начали проверку в миндортрансе, чтобы выяснить, есть ли какая-то польза от транспортной реформы в Челябинске.

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