Митрополит Алексий освятил посадочную полосу и все корпуса аэропорта в Челябинске

Фото: Челябинская митрополия

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий 7 февраля посетил челябинский аэропорт. Там он совершил молебен на всякое доброе дело, а также окропил святой водой все корпуса воздушной гавани и взлетно-посадочную полосу.

— Пусть благодать Святого Духа и ангел хранитель всегда присутствуют на этом месте, — пожелал митрополит.

Фото: Челябинская митрополия

Как пояснили в пресс-службе Челябинской епархии, аэропорт решили освятить накануне столетия гражданской авиации в России.

Юбилей будут отмечать 9 февраля. Начальной датой существования гражданской авиации в стране считают 9 февраля 1923 года. В этот день приняли постановления о создании Совета по гражданской авиации при главном управлении рабоче-крестьянского красного воздушного флота.

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