В Челябинске возбудили уголовное дело о загрязнении воздуха выбросами с карьера

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В следственном комитете возбудили уголовное дело о загрязнении атмосферы из-за выбросов со щебеночного завода. На работу предприятия жаловались жители садоводческих товариществ. По словам горожан, пыль с карьера буквально сыплется на них, оседает на почве.

— Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, работой Новосмолинского карьера недовольны не только садоводы. В конце ноября жителей Новосинеглазово напугал взрыв и огромный столб дыма. Вскоре выяснилось, что взрыв устроили на карьере ради добычи щебня. Чтобы пробить замерзший грунт, использовали увеличенное количество взрывчатки.

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