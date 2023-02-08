В «Газпром газораспределение Челябинск» приехал новый гендиректор из Иркутска

Антон Лебедев переехал в Челябинск из Иркутска. Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Челябинск».

В компании «Газпром газораспределение Челябинск» сменили генерального директора. На должность назначили вывшего руководителя АО «Иркутскоблгаз» Антона Лебедева. Решение принял Совет директоров. Последний пост в Иркутске он занимал с 2011 года.

— Антон Лебедев приступит к исполнению служебных обязанностей с 9 февраля этого года, — сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Челябинск». — Сегодня нового руководителя коллективам газовых компаний Челябинской области представил заместитель генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

Антон Лебедев также назначил новых директоров АО «Челябинскгоргаз» и «Челгаз-Промэксплуатация».

Антону Лебедеву 44 года, он окончил Иркутскую государственную экономическую академию и Санкт-Петербургский Горный университет и всю карьеру строил именно в Иркутске. Теперь же новому руководителю придется осваиваться в Челябинске.

Ранее пост гендиректора «Газпром газораспределение Челябинск» занимал Владимир Серадский. Он был на этой должности с 2013 года, а сейчас, по сведениям «КП-Челябинск», ушел из отрасли.

Одной из основных задач компании является газификация и догазификация населенных пунктов Челябинской области по поручению Президента России.

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