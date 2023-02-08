Под Челябинском будут производить скотч и влагостойкую мебель

Под Челябинском собираются изготавливать упаковочную пленку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В индустриальном парке «Малая Сосновка», который находится в 2 километрах от Челябинска, начнут работу два новых резидента. Бизнес-планы предприятий одобрил экспертный совет. Предприниматели готовы вложить в новые проекты 160 млн рублей.

Как сообщили в региональном министерстве промышленности, работать в «Малой Сосновке» собирается компания «Орегон». Она изготавливает мебель и аксессуары для ванных комнат под брендом COROZO. В индустриальном парке фирма намерена построить 6 тыс. квадратных метров производственно-складских помещений и открыть 60 рабочих мест. Инвестиции в расширение производства составят 126 млн рублей.

Еще 35 млн рублей вложит ООО «Мосинтерпарк». Эта фирма выпускает скотч, термоусадочную и упаковочную пленку. Она готовится запустить производство в индустриальном парке в 2024 году и открыть 20 рабочих мест.

Ранее в «Малой Сосновке» решили производить самокаты, фоторамки и шторные двери.

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