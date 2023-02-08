На «Солнечной долине» готовятся к медиафоруму «Вершина» и кубку СМИ имени Ольги Давиденко

Фото предоставлено организаторами

На форум собираются руководители СМИ, журналисты, ведущие, продюсеры, PR-специалисты, блогеры, авторы интернет-проектов из УрФО, а также Москвы и других регионов. Приезжают и начинающие свою деятельность журналисты, юнкоры профильных вузов.

Программа распределена на три дня. В нее входят встречи со спикерами, пресс-конференция «в толстовках» (новый формат, родившийся из пожеланий участников добавить больше живого общения с известными медиаперсонами) и соревнования по горным лыжам и сноуборду, которые проходят на несложном участке трассы. В составы команд войдут и спикеры.

Фото предоставлено организаторами

Также в программе – награждение победителей творческих конкурсов имени Ольги Давиденко: профессионального мастерства журналистов и профессионального мастерства PR-специалистов. Премии победителям выделяет группа компаний «Микар» по инициативе председателя совета директоров ГК «Микар» Семена Мительмана.

Происходящее на «Вершине» будет транслироваться в группе во «ВКонтакте». Также предоставляется возможность медиаспециалистам побывать на форуме без регистрации: вход бесплатный, но требуется заранее оповестить организаторов, ведь количество мест в зале ограничено.

На «Вершине — 2023» планируют выступить:

- ведущий, лицо телеканала Россия 1, амбассадор путешествий по России Денис Полунчуков;

- контент-директор Дзен, один из руководителей этой платформы Ринат Низамов;

- интервьюер ТАСС, руководитель проекта Иван Сурвилло;

- голос и душа «Нашего радио», ведущий утреннего шоу «Подъемники» Александр Бон.

Также поделятся профессиональным мастерством и новыми тенденциями в сфере медиа руководители СМИ, уже ставшие друзьями «Вершины»:

- шеф-редактор медиахолдинга «Комсомольская правда» Евгений Сазонов,

- главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников.

Справка

Кубок СМИ на Южном Урале проводится с 2012 года, с 2014 года – на межрегиональном уровне (его родина – горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск» на озере Банное). С 2019 года мероприятие носит имя Ольги Давиденко – в память о председателе Союза журналистов Челябинской области (с 2015 по 2018 год). Ольга была соорганизатором, идейным вдохновителем, а также многократной чемпионкой кубка СМИ. С 2020 года вместе с кубком СМИ проводится медиафорум «Вершина».

Фото предоставлено организаторами

Организаторы: Союз журналистов Челябинской области, министерство по физической культуре и спорту совместно с дирекцией спортивно-массовых мероприятий и комплекса «Готов к труду и обороне». Также проведению оказывают поддержку группа компаний «Микар», Челябинское отделение ПАО Сбербанк, Русская медная компания, Уралэнергосбыт, Новатэк-Челябинск, ЭЗОИС-Урал, группа компаний «Ариант». Страхование участников обеспечивает страховой дом ВСК.

На сайте кубоксми.рф открыта регистрация. Новости медиафорума «Вершина» публикуются в группе во «ВКонтакте».