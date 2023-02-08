В Челябинской области 20 тысяч человек наберут в участковые избирательные комиссии

Члены УИКов должны будут работать на выборах губернатора и президента Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области собираются набрать новый состав участковых избирательных комиссий.

Полномочия этих комиссий длятся пять лет, а предыдущий их состав сформировали в июне 2018 года. Соответственно в начале лета участников УИКов нужно будет набрать заново. Для работы почти в 2,2 тыс. комиссий в регионе потребуются 20 тыс. человек.

В обновленном составе участковые избиркомы должны будут проработать до 2028 года. На этот период приходятся выборы губернатора Челябинской области и президента России в 2024 году, выборы в региональное Законодательное собрание в 2025-м и в Госдуму в 2026-м.

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