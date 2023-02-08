В Челябинской области будут судить депутата, застрелившего жену и ранившего ее коллегу-железнодорожника

В интернете депутат публиковал свои фото с оружием и охотничьим снаряжением. Фото: соцсети

В Челябинской области в суд передали уголовное дело жителя Карталинского района, устроившего стрельбу в подразделении РЖД. Мужчина убил из ружья жену и пытался застрелить двух ее коллег-железнодорожников.

Теперь 33-летнего Николая Швеца обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух человек с целью скрыть преступление.

Пьяный мужчина с охотничьим ружьем приехал к карталинской дирекции по управлению терминально-складским комплексом РЖД 21 февраля прошлого года. У входа в здание он расстрелял свою 34-летнюю супругу.

Как рассказала знакомая женщины, муж и жена уже несколько месяцев не жили вместе. Они участвовали в долгом бракоразводном процессе и никак не могли поделить имущество.

По версии следствия, убив супругу, мужчина решил избавиться от случайных свидетелей. Он выстрелил в 48-летнего мастера погрузочно-разгрузочных работ, выглянувшего на шум, а затем еще в одного железнодорожника.

— Второй свидетель успел отклониться от траектории полета заряда, в связи с чем не пострадал, — рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

Мастера с места происшествия в тяжелом состоянии увезли в реанимацию. Врачам удалось спасти его жизнь, но ранения оценили как тяжкий вред здоровью.

Стрелок, скрывшись с места преступления, ранил в живот и себя, но остался жив. Его задержали по горячим следам.

Николай Швец — член совета депутатов Полтавского сельского поселения. С убитой супругой у них было трое детей — 4, 6 и 12 лет. После гибели матери всех троих передали бабушке.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru