«Нет такой профессии»: в Магнитогорске учитель с 30-летним стажем только через суд смогла добиться пенсии

Суд признал, что сотрудники Пенсионного фонда неправы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Магнитогорске учителю не хотели начислять пенсию из-за формулировки в трудовой книжке. Восстановить права через суд женщине помогли в городской общественной палате.

Жительница Магнитогорска 30-лет посвятила обучению детей. По закону, такой педагогический стаж позволяет ей оформить досрочную пенсию. Но в отделении Пенсионного фонда горожанке отказали. В стаж не пожелали включать четыре года, когда женщина трудилась в сельской школе учителем начальных классов.

— В обоснование отказа в начислении пенсии указано, что в списке профессий, утвержденных правительством РФ, нет такой должности - учитель начальных классов, — рассказали в магнитогорской общественной палате.

Ленинский райсуд города, однако, с таким аргументом не согласился. Он признал отказ в оформлении пенсии незаконным, ведь документы подтверждали, что горожанка работала учителем, а обучала она выпускников или первоклашек — значения не имеет.

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