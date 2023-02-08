Участники драки в челябинском ОЦ №5 учатся в соседней школе

Среди участников потасовки учащихся ОЦ № 5 не было Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Несколько участников драки в образовательном центре № 5 Челябинска — учащиеся соседнего ОЦ № 2. Им по 17 лет.

— Нападали шесть человек, — сообщил источник.

Директор ОЦ №2 Юрий Терин, заявил, что не знает были ли среди парней их ученики:

— Я тоже смотрел видео. Они же все в масках были.

Как сообщил источник КП-Челябинск в правоохранительных органах, среди участников были молодые люди разных национальностей.

Как сообщили в Минздраве Челябинской области, двое пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, все произошло около полудня. В холл образовательного центра забежали несколько парней в черной одежде и балаклавах. Прямо у входа они устроили драку между собой. Учащихся ОЦ № 5 среди них не было.

СК возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство» (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Прокуратура проверит соблюдение безопасности учащихся. Губернатор Алексей Текслер поручил оценить действия охранников. Мэр Наталья Котова поручила провести служебную проверку.

Все о драке в школе — по ссылке.

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