В Челябинской области рабочий депо попал в больницу после падения со смотровой площадки

Фото: Уральская транспортная прокуратура
Транспортные следователи и прокуроры выясняют обстоятельства падения рабочего с высоты в Челябинской области. ЧП произошло утром 8 февраля в цехе сервисного локомотивного депо «Таганай» (ООО «СТМ-Сервис»).
По данным Уральской транспортной прокуратуры, 43-летний рабочий упал с площадки, когда осматривал локомотив. Мужчина получил серьезные травмы и был госпитализирован в больницу.
Как сообщили в Центральном межрегиональном СУ СКР на транспорте, по факту инцидента начала доследственная проверка. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе как исполнялись требования законодательства об охране труда.
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